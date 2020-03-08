Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Sivas'a verilen penaltı ile ilgili "Yüksek şiddette bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama istediğimizi alamadık. Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu 'Faul yoktu' derken hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan" ifadelerini kullandı.

"DERBİDE GALİBİYET İSTİYORUZ"

Onyukuru, Beşiktaş derbisi için ise "Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz" dedi.