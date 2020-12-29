Onyekuru'da Galatasaray'a rakip çıktı

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru transferi zora girdi. Monaco'nun 13,5 milyon Euro'luk bedelle transfer ettiği Nijeryalı yıldızı kiralamak yerine bonservisiyle yollama kararını aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ise satın alma opsiyonuyla Monaco'nun kapısını çalarken Galatasaray'a bu transferde rakip çıktı. Sporx'in haberine göre Al-Ain, Nijaryalı Onyekuru için satın alma seçeneğini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.