Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Onvo Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka: 85-72 (MAÇ SONUCU)

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 85-72 mağlup etti.

Giriş: 12.05.2023 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Onvo Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka: 85-72 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 13. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 35, Harris 7, Yesukan Onar 2, Sajus 14, Rivers 10, Can Kurt, Kulvietis 12, Muhammed Ali Güneş, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 5

Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 11, Angola 16, Delgado 2, Brown 1, Kenan Sipahi 9, McCollum 14, Berkan Durmaz 6, Deniz Kılıçlı, Kuzminskas 13, Mert Celep

1. Periyot: 21-21

Devre: 36-35

3. Periyot: 63-50

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Ankara mitingine kaç kişi katıldı?
Ankara mitingine kaç kişi katıldı?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK ve seçim' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK ve seçim' açıklaması
DSİ 819 sürekli işçi alımı yapıyor
DSİ 819 sürekli işçi alımı yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.