Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzında yeni bir gelişme yaşandı ve şirket bugün itibarıyla talep toplamaya başladı. T1-T2 bakiyesine ve katılım endeksine uygun olan Onur Yüksek Teknolojinin halka arz büyüklüğü ise 976 milyon TL oldu. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...