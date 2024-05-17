Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 19 milyon 730 bin lot dağıtıcak firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Mayıs halka arz takvimi ile Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...