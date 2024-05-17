Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji hisse fiyatı ve lot miktarı
Mayıs halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. 976 milyon TL halka arz büyüklüğü olduğunu açıklayan firma 20 milyona yakın lot dağıtacak. Halka arzdan gelen fonun büyük bir kısmı yenilebilir enerji yatırımları için kullanılacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...
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Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 19 milyon 730 bin lot dağıtıcak firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Mayıs halka arz takvimi ile Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji için talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı henüz açıklanmadı.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri netleşmedi. Talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 15 İşletme sermayesi,
Yüzde 60 Yenilebilir enerji yatırımları,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,
Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.