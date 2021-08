"Bir dönem birçok kediyle yaşadım"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sorumlu hayvanları sahipliliği amacıyla çekilen sekiz bölümlük mini dizi 'Bunu Bi Düşünün'ün tanıtımı önceki akşam yapıldı.

Projenin yönetmenliğini yapan Onur Ünlü, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü, bir dönem evinde birçok kediyle yaşadığını ve onlar için gerekli kurumlara yardımda bulunduğunu ifade etti.

Dizide iyi oyuncularla çalıştığını ve on bölümden oluşan diziyi beş günde çektiklerini anlatan Onur Ünlü, "Enteresan bir iş oldu. Çok uzun sürmedi, beş günde çektik. Çok iyi oyuncularla çalıştım, bu benim için şanstı. Toplam on tane hikaye var. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Hayvan haklarıyla özel olarak ilgilenen birisi değilim ama birçok kedim oldu mesela, kedilerle çok fazla yaşadım. Onlarla yaşamayı çok seviyorum. Bu konuda yapılacak, destek olunacak yerlere de destek oluyorum. Şu an evimde kedim yok." dedi.

Ünlü, yaklaşık dört yıldır oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşıyor.