Onur Öztoprak kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Salih karakterini canlandıran genç oyuncunun gerçek adı Onur Öztoprak. Müjdat Gezen Tiyatro merkezinde eğitim alan genç oyuncu 30 yaşında, 1.81 boyunda ve 78 kg ağırlığındadır. Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz’ de Salih karakteriyle tanıdığımız oyuncu daha önce Güneşin Kızları ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncu Kemal Ekenel Cast Ajansına bağlı olarak çalışılmaktadır.

Onur Öztoprak son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinin, ilk olarak 3. bölümünde izlediğimiz Salih karakterinin hikayesi oldukça dramatik. Salih kız kardeşi Nefes ’in 16 yaşında istemediği bir adama babası tarafından zorla satılmasını asla kabullenmiyor ve onu kurtarmak için her yolu deniyordu. Vedat’ın yanına koruma olarak giren Salih kardeşini Vedat’ın esaretinden kurtarmak için Nefes’i kaçırıyor ve maalesef bu durumdan haberdar olan Vedat, Salih’i kardeşi Nefes ’in gözleri önünde vurarak öldürüyor.

Yine dizinin 3. bölümünde Vedat'ın ortağı ve amcasının kızı Eyşan, Nefes ve abisinin samimi bir fotoğrafını Tahir’e göstererek, onun daha önce de başka erkeklerle kaçmaya çalıştığını ve kendisinin ilk olmadığını söylüyor. Nefes, Tahir’in de abisiyle aynı sonu paylaşmaması için söylenenleri kabul ediyor fakat Tahir, Salih’in Nefes ’in abisi olduğunu 5. bölümde öğrenmiş oluyor.