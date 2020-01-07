İHA

2017 yılından beri Arkas Lojistik Genel Müdürlüğü görevini yürüten Onur Göçmez, yeni dönemde Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görevini sürdürecek. Organizasyonel yapıda yapılan değişiklikle Serhat Kurtuluş Genel Müdür (Yurtiçi şubelerden sorumlu),Arif Der Yönetici Direktör (Yurtdışı şubelerden sorumlu) olarak görev yapacak.

ONUR GÖÇMEZ KİMDİR?

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Onur Göçmez, iş hayatına 1999 yılında çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri sektöründe başladı.

Lojistik ve nakliye sektöründe 2003 yılından itibaren sırasıyla Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak, CEVA Lojistik A.Ş'de İstanbul Bölge Müdürü olarak devam eden Göçmez, 2012’de Arkas Lojistik A.Ş'de göreve başladı.

Arkas Lojistik A.Ş’de Operasyon Müdürü, Filo Yönetim Müdürü, İstanbul Bölge Müdürü görevlerinde bulunan Göçmez, 2014 yılında Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürlüğü görevine atanarak tecrübesiyle gruba çok önemli katkılar sağlamış ve 2015 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Onur Göçmez Arkas Lojistik grubunun insan kaynakları, güvenlik ve idari işler fonksiyonlarının strateji ve icrasından sorumlu olarak çalışmalarına devam ederken, Nisan 2017'de Arkas Lojistik A.Ş. Genel Müdürü olmuştu. Onur Göçmez 2019 Ocak itibarıyla Arkas Lojistik, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görevini sürdürecek. Göçmez evli ve 3 çocuk babasıdır.