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        Haberler Gündem Trafik Onur'dan 11 gün sonra acı haber

        Arkadaşının motosikletine kasksız binen Onur'dan acı haber

        Trabzon'da, arkadaşının kullandığı motosiklete kasksız binen 16 yaşındaki Onur Kurt, sürücü kursuna ait otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Tedavi altına alınan çocuk, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:34 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:34
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        Onur'dan 11 gün sonra acı haber
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        Trabzon'da, arkadaşının kullandığı motosiklete kasksız binen Onur Kurt (16), dün akşam hayatını kaybetti.

        Kaza, 29 Eylül'de saat 17.00 sıralarında, Vakfıkebir ilçesi Gülbahar Hatun Caddesi Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi kavşağında meydana geldi. Giresun-Trabzon istikametine giden motosikletle, tali yoldan ana yola çıkan sürücü adayı yönetimindeki sürücü kursu otomobili çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Onur Kurt yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kasksız olduğu belirtilen ve yaralan Kurt, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurt, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kurt'un cenazesi, bugün Tonya ilçesi Kaleönü Mahallesi´nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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        #trabzon haberleri
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