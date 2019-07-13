Kahkaha, eğlence ve rekabet dolu yepyeni bir yarışma programına hazır mısınız?

Onur Büyüktopçu’nun çok özel sunumuyla “Damat Bayıldı” çok yakında Show TV’de! Televizyon ekranlarına yenilik ve heyecan getirecek Damat Bayıldı’da hem kahkaha hem de rekabet bir arada olacak.

Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile çok yakında Show TV’de!

İşte Damat Bayıldı’nın tanıtımı: