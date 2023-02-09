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Onur Bulut'tan sözleşme açıklaması: Beşiktaş 1 milyon Euro'yu son gün ödedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, eski kulübü Kayserispor'un kendisi hakkında yaptığı 'sözleşmeyi fesih hakkı yok' açıklamasına yanıt verdi.

Giriş: 09.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Onur Bulut'tan sözleşme açıklaması: Beşiktaş 1 milyon Euro'yu son gün ödedi
İHA

Kayserispor ile olan mukavelesini sonlandırarak Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur Bulut, "Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 Milyon Euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır. Buradan emeği geçen tüm Kayserispor çalışanları ve Beşiktaş yetkililerine teşekkür ederim. Kayserispor taraftarına da, bugüne kadar verdikleri destekler için ayrıca teşekkürü bir borç bildiğimi ve haklarını helal etmelerini istediğimi özellikle belirtmek isterim. Benden yana helal olsun. Herkes için hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

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