"YALAKALIK YAPMAK İSTEDİM"

Eşiyle çekilen bu karesini yayınlayan Buldu, gönderisinde "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. Birinci yılımız kutlu olsun." ifadelerine yer vermişti.