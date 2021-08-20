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Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde Beyoğlu ve Galata'nın sokaklarında çekilen "Ben Sana Yandım"ın klibi keyifli görüntüleriyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

"Bu şarkıyı yorumlamamı babam istemişti. Babam için söyledim." diyen Onur Baytan, klip çekimi sırasında da insanların şarkıya hep beraber eşlik etmesi ve eğlenmesinden de keyif aldığını belirtiyor.

Onur Baytan'ın "Ben Sana Yandım" teklisi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.