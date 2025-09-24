Önünü kesip aracının camını yumrukladı

DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Ukraynalı sürücü ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre safari aracının sürücüsü önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı, daha sonra önünü kesip durdurdu.

Araçtan inen sürücü küfür ederek, Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra safari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Ukraynalı sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü hızla yayıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.