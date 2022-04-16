Önümüzdeki hafta yağmur ve toz yoğunluğu görülecek

Yaşadığımız hızlı değişen havalar, bu özelliğini hafta sonu da koruyor. Kıyafet seçmek zorlaştı, t-shirt ile kaban arasında geniş bir skalada salınıyoruz.

Bugün Türkiye’de yaza benzer sıcaklıklarla, gölgede İstanbul 18-20°C, Ankara 15-18°C, İzmir 22-25°C olacak fakat yarın yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Bu meşhur cümleyi duymaktan sıkıldık belki ve özellikle Anadolu’da soğuk geçen geceler kışa benziyor.

İLK GÜNLER TOZLU

Yarın öğleden sonra İstanbul dahil tüm Marmara’da, Karadeniz ve Ege ile İç Anadolu’da bahar yağmurları alacağız. Bu yağmurlar öncesinde bizi ısıtan hava yine biraz toz taşıdı Libya ve Cezayir üzerinden, otomobiller haftaya yine kahverengi. Toz yoğunluğu özellikle yeni haftanın ilk günlerinde Anadolu’da astım rahatsızlıklarını arttırabilir.

SICAKLARA AZ KALDI

Gelecek haftanın ilk 2 günü son zamanların en soğuk (ve yağışlı) günleri olacak görünüyor. Orta vadeli tahminlerde geri adımları daha küçük olan ısınmayı 22–23 Nisan’dan itibaren yaşayacağız görünüyor, aslında az kaldı.