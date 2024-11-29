Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        26
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Onuachu'nun golü Puskas'a aday! - Futbol Haberleri

        Onuachu'nun golü Puskas'a aday!

        Trabzonspor'un eski futbolcusu Paul Onuachu'nun geçtiğimiz sezon Konyaspor'a attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu'nun golü Puskas'a aday!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.

        Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

        Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

        Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'nın Cezayir formasıyla Güney Afrika ağlarına gönderdiği gol de Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Habertürk Anasayfa