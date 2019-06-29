Jeopolitik riskler ve dolardaki düşüşün etkisiyle ons altın yılın ilk yarısında yüzde 10 değer kazandı.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, haziran ayında 1.438,80 dolar ile Mayıs 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Değer kazancını üst üste 2. aya taşıyan altının ons fiyatı, haziran ayını yüzde 8 primle 1.411 dolardan tamamladı. Ons altın, yatırımcısına yıl başından bu yana ise yüzde 10 kazandırdı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, ons altının Fed'in faiz kararı sonrasında 1,365 doların üzerine yerleşerek 1.400 dolar hareketine başladığını, sonrasında jeopolitik gelişmelerle birlikte ise 1.400 doların üzerine yerleştiğini kaydetti.

Ons altındaki son yükselişlerin gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen genişleyici söylemlere borçlu olduğunu ifade eden Taştan şunları kaydetti:

"Özellikle Fed'den beklenen faiz indirimi adımının ani olması altının bu ivmesindeki ana etken oldu. Yılın başlarında 'Fed’den kaç faiz artırımı gelir' tartışması hızlı bir şekilde 'Fed’den kaç faiz indirimi gelir'e dönüştü ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin konuşmaları da piyasaları faiz indirimine hazırladı. Altın ise bu ortamda hem gerileyen ABD tahvil faizlerinden, hem de dolar endeksindeki düşüşten beslendi."

Gelecek dönemde ons altı fiyatında kısa vadede 1.400 doların altına bir düzeltmenin şaşırtıcı olmayacağını ifade eden Taştan, ABD-İran gerginliğinde şu ara yeni haber akışı beklemediklerini ancak yılın ikinci yarısında 1.400 doların üzerindeki hareketin devam edeceği kaydetti.

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Fed’in faiz indirmesi beklentilerine ek olarak, ABD-İran ilişkilerinin kötü bir şekilde gerginleşmesinin altın fiyatlarını destekleyici dinamikler olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD ve İran arasındaki ihtilafın devam etmesinin piyasa istikrarı açısından en büyük risklerden biri olduğunu bildiren Erkan şunları kaydetti:

"Fed toplantısından sonra dolar üzerinde yoğunlaşan baskı ve artan faiz indirim beklentileri de altının çekiciliğini artırıyor. Risk algısı için ABD 10 yıllık tahvil faizini takip ediyoruz. Yüzde 2 seviyesinde dengelenen faiz için olası yüzde 2 altı hareketi piyasalarda negatif algıyı tetikleyebilir. Mevcut parasal ve jeopolitik gelişmeleri değerlendiren yatırımcılar altın fiyatlarının yükselmesini destekleyebilir."

Erkan, teknik olarak ons altında 1.400 doların seviyesinin önemli olduğunu belirterek, "Kıymetli maden mevcut trend beklentisine göre fiyatlama davranışı oluşturmak istiyorsa, ilgili seviye üzerindeki seyrini sürdürmelidir. Ancak bu şartla 1.423 dolar başta olmak üzere 1.429 dolar ve 1.436 dolar dirençlerine doğru çıkışlar izleneceği gibi teorik olarak 1.456 dolara doğru trend beklentisi desteklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.