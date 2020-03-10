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Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan "Fındık" gömüldü - TOKAT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç'un Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıması- "Fındık"a ait mezar- "Fındık" isimli köpeğin defnedilmesi- "Fındık"ın fotoğrafının ve önlüğünün mezarına bırakılması- Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç'un konuşması

Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan "Fındık" gömüldüTOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan, yakalandığı gençlik hastalığı sonrası tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden "Fındık" isimli köpek gömüldü.Fındık, Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'dan ilçeye getirildi. Fındık için hayvan barınağının bahçesinde görevlilerce mezar hazırlandı.Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Fındık'ın gömülmesinden sonra Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.Fındık için hazırlanan mezar taşına adı yazılarak fotoğrafı yapıştırıldı.Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü, mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Bu da Fındık'ın özel bir hatırası oldu. Fındık çok güzel bir öğretici oldu. Bir şeyleri öğretti. Çocuklar ziyarete geldiğinde Fındık'ın, anlatılacağı bir hikayesi olacak." dedi.Bu arada okulun öğretmeni Mustafa Önlen de Fındık'ı yolculayanlar arasında yer aldı.