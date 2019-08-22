22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yemek kartı şirketi Sodexo, online yemek siparişi alanına girdiğini duyurdu. Şirketin Türkiye İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, SodexoPlus uygulamasını geliştirdiklerini belirterek, "Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek" dedi.
26 yıldır Sodexo olarak Türkiye’de var olduklarını ifade eden Özcan, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon tüketiciye dokunduklarını söyledi.
Türkiye'de toplamda yaklaşık 33 milyon çalışan olduğunu kaydeden Özcan, "Yemek kartı sektörü, son dönemde bir dönüşüm sürecinde. Eskiden kağıt yemek çekleri vardı. Sonra karta dönüştü. Şimdi de kartların yavaş yavaş ortadan kalktığı mobil ödemelerin yaygınlaştığı bir döneme giriyoruz. Dijital çözümler geliştirerek çalışan deneyimini en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm işlemleri dijital platform üzerine taşımak" diye konuştu.
4 MİLYON ÇALIŞAN YEMEK KARTI KULLANIYOR
Türkiye'de yemek kartı sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü ve yeni düzenlemeler ile sektörün önünün açıldığını kaydeden Özcan, "Türkiye'de 4 milyon çalışan yemek kartı hizmetinden faydalanıyor. Sodexo olarak bizim 1 milyondan fazla müşterimiz var. Toplam pazar payımız yaklaşık yüzde 27 civarına ulaşmış durumda. Türkiye genelinde 20 bin şirket ile çalışıyoruz. Türkiye’de bir personelin bir öğünde ortalama yemek harcaması 20 lira 90 kuruş. Devlet şu an personel başına günlük 20.52 lira vergiden düşme avantajı sağlıyor" ifadesini kullandı.
Yemek kartı sektöründe sene sonu itibarıyla çift haneli büyüme beklentilerinin olduğunu belirten Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, bu artışta enflasyon artışının önemli bir etkisi olacağını kaydetti.
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