Yapay zeka her geçen gün önemini artırmaya, bu alanda çalışan şirketler ise daha fazla yatırım almaya devam ediyor. Hatta yatırımlardaki bu artışı koronavirüs bile durduramadı. Bunun son örneği Çin'de görüldü.
Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre dünyanın en önemli yapay zeka fuarlarından olan World Intelligence Congress'in (WIC) dördüncüsü Tianjin şehrinde gerçekleştirildi. Ancak bu sene önceki 3 seneden farklı olarak koronavirüs sebebiyle kongreye katılım fiziki olarak düşük kaldı. Buna karşın online yayımlanan organizasyon ve toplantılar toplamda 392 milyon kez izlendi.
SÖZLEŞMELER ONLİNE OLARAK İMZALANDI
Söz konusu kongrede şirketler sadece yapay zeka alanındaki çalışmalarını tanıtmakla kalmıyor, yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Tabii bu yıl buluşmaların önemli bir kısmı online olarak gerçekleşti.
Xinhua'nın paylaştığı verilere göre kongre sürecinde 131 yerel projeye 11.4 milyar dolar, 17 yabancı projeye ise 1.6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Toplam 13 milyar dolarlık yatırımı kapsayan sözleşmelerin tamamı online olarak imzalandı.
440 BİN PATENTİ BULUNUYOR
WIC'de bunun yanında Çin'deki yapay zeka alanında çalışma yapan şirket sayısı da açıklandı. Buna göre 2019 sonu itibarıyla ülkede bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 797'ye ulaştı. Bu dünyadaki yapay zeka şirketlerinin yüzde 14.8'ine tekabül ediyor.
Çin'in yapay zeka alanında Ekim 2019 itibarıyla toplam 440 bin patenti bulunuyor.
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