Online toplantılar göz sağlığı için tehdit oluşturabilir

Dr. Tanrıverdi, salgınla birlikte iş ve özel hayatta yapılan online toplantılar ve canlı yayın görüşmelerinin göz sağlığı açısından oluşturduğu olası riskleri değerlendirdi.
Sanal toplantıların göz sağlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Tanrıverdi, "Kovid-19'la birlikte hayatımıza dahil olan online toplantılarda mola vererek çalışın. Katılımcıların monitöre odaklanarak geçirdikleri uzun saatler, görme sorunlarına yol açabilen kuruluğa neden olabilir. Geçmişte masa başı dediğimiz işler ekran başı işlere dönerken, katılımcıların monitörlere odaklanarak geçirdikleri uzun saatler göz kuruluğunun nedenlerinden biri haline geldi. Tedavi edilmezse gözlerde ciddi problemlere yol açabilen kuruluğa karşı sanal toplantılarda belirli aralıklarla mola verilmeli, gözler dinlendirilmeli ve gerekiyorsa suni gözyaşı damlası kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
- "Batma ve yanma ilk belirti"
Göz kuruluğunun, gözün korneası olan saydam tabakasının hasar görmesine yol açacak kadar önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Bilgisayar ve ekran başındayken, kitap okurken, araba kullanırken ya da klimayla havalandırılan bir ortamdayken gözlerinizde batma, yanma, kızarıklık, bulanık görme gibi şikayetler yaşıyor, gözleriniz sulanıyorsa göz kuruluğu yaşıyor olabilirsiniz. Göz kuruluğu özellikle 40 yaş üzerinde görülür. Kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülen göz kuruluğunda erken teşhis ve tedavi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
Tanrıverdi, online toplantılarda uzun süre geçirmek durumunda olanlara yönelik şunları kaydetti:
"Uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakarak çalışanların mola vermeleri gerekiyor. Ekran çerçevesi üst kenarı gözünüz ile aynı seviyede veya daha aşağıda olmalıdır. Eğer gözünüzden daha yüksek seviyede bir ekran kullanırsanız göz kapak aralığınız daha fazla açılacak ve gözlerinizde daha fazla kuruma semptomları olabilecektir. Mevcut görme kusurları olanlar mutlaka gözlüklerini takmalılar. Aksi takdirde baş ağrısı ve yorgunluk şikayetleri hızla gelişebilir. Gerekli durumlarda günde 2-3 kez bir damla koruyucu içermeyen tek dozluk suni gözyaşı damla kullanabilirsiniz. Ancak suni gözyaşı ihtiyacında artma, gözlerde ciddi kızarıklık, batma, yanma, ağrı ve bulanık görme gibi ciddi semptomlarınız oluşuyorsa en kısa sürede göz hekimlerine başvurmalısınız."
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