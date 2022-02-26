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ONLINE REST! Son dakika: Ukrayna Rusya savaşı son durum: Zelenskiy meydan okudu! Rusya Ukrayna savaşı 26 Şubat

ONLINE REST! Son dakika: Ukrayna Rusya savaşı son durum: Zelenskiy meydan okudu!

Rusya Ukrayna savaşı son durum 26 Şubat Cumartesi - SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vilademir Zelenskiy'den online yayınla "Silah bırakmıyoruz!" resti geldi. Bununla birlikte Zelenskiy ABD'nin başkenti taşıma teklifini de açıkça reddetti. Öte yandan Rusya'ya meydan okuyan ABD Başkanı Biden NATO'nun kapılarının Ukrayna'ya sonuna kadar açık olduğunu duyurdu. İşte tüm bu gelişmeler ve daha fazlasıyla Rusya Ukrayna savaşı son durum gelişmeleri...

26.02.2022 - 10:08 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ukrayna Rusya savaşı son durum - 26 Şubat Cumartesi | Son dakika gelişemesine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vilademir Zelenskiy'den online yayınla "Silah bırakmıyoruz!" resti çekti. Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi. İşte 26 Şubat Ukrayna Rusya savaşı son durum..

  • Rus ordusunun başkent Kiev'e birkaç kilometre uzaklıkta olduğu ve çatışmaların şiddetlendiği anlarda önemli bir gelişme yaşandı. Washington Post'un haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Kiev dışına tahliye teklifini reddetti

  • ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Biden, "Putin'in Batı'yı bölme planı başarısız oldu. NATO her zaman olduğu gibi birlik ve azim içindedir. NATO'nun kapısı her zaman, ortak değerlerimizi paylaşan ve İttifakımıza katılmak isteyen Avrupa devletlerine açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alındı.

     

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    Rus ordusunun başkent Kiev'e birkaç kilometre uzaklıkta olduğu ve çatışmaların şiddetlendiği anlarda önemli bir gelişme yaşandı. Washington Post'un haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Kiev dışına tahliye teklifini reddetti

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