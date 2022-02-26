ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Biden, "Putin'in Batı'yı bölme planı başarısız oldu. NATO her zaman olduğu gibi birlik ve azim içindedir. NATO'nun kapısı her zaman, ortak değerlerimizi paylaşan ve İttifakımıza katılmak isteyen Avrupa devletlerine açıktır." değerlendirmesinde bulundu.