Online konserler sürüyor

Pandemi nedeniyle online konserler verecek şarkıcıların programı şöyle:

Buray: 26 Aralık Cumartesi

Sıla ve Yalın: 31 Aralık Perşembe

Berkay: 31 Aralık Perşembe

Fatih Ürek: 2 Ocak Cumartesi

Bilal Sonses: 3 Ocak Pazar

Emir Can İğrek: 9 Ocak Cumartesi

Ozbi: 15 Ocak Cuma

Ceylan Ertem: 16 Ocak Cumartesi

Halil Sezai & TAD Jazz Band: 30 Ocak Cumartesi