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Online konserler sürüyor

Koronavirüs pandemisi pek çok sektörü etkilediği gibi eğlence hayatını da durma noktasına getirdi. Bu süreçte pek çok müzisyen online konserlere yöneldi. Şarkıcılar, sosyal medya platformları üzerinden hayranlarıyla buluşuyor

26.12.2020 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Online konserler sürüyor - Magazin haberleri

Pandemi nedeniyle online konserler verecek şarkıcıların programı şöyle:

Buray: 26 Aralık Cumartesi

Sıla ve Yalın: 31 Aralık Perşembe

Berkay: 31 Aralık Perşembe


Fatih Ürek: 2 Ocak Cumartesi

Bilal Sonses: 3 Ocak Pazar

Emir Can İğrek: 9 Ocak Cumartesi

Ozbi: 15 Ocak Cuma

Ceylan Ertem: 16 Ocak Cumartesi

Halil Sezai & TAD Jazz Band: 30 Ocak Cumartesi

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