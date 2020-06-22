Koronavirüs salgını ile birlikte, evden çalışmanın önemi gittikçe arttı. Bu değişim, eğitim sektörüne de yansıdı. Uzaktan İngilizce eğitim girişimi Cambly, online eğitim pazarına ilişkin son rakamları açıkladı.
Cambly Kurucu Ortağı Sameer Shariff, "Pandemi öncesinde yapılan araştırmalar dünyada online eğitim pazar büyüklüğünün 2025 yılında 350 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyordu. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi dijitalleşme sürecine büyük bir ivme kazandırdı. Dolayısıyla 2025'te pazar büyüklüğünün beklentileri aşacağını öngörüyoruz. Bizler de kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim yaşatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.
Cambly Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi de, "Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde Türkiye maalesef 100 ülke arasında 79'uncu sırada bulunuyor. Türkiye'nin endenkste daha üst sıralara yerleşmesine katkıda bulunmak için programlarımızı sıklıkla güncellemeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki İngilizce yeterliliğini artırmayı ve bu şekilde global bilgi birikiminden yararlanılmasını, daha çok üretim ve ihracat yapılmasını, refah seviyesinin artmasını hedefliyoruz. Konuşarak İngilizce öğrenme misyonumuza ders planlarını da dahil etmeyi, üyelerimizin planlı ve düzenli bir şekilde İngilizcelerini geliştirmelerini, kariyerlerine ve hayatlarına katma değer katmayı amaçlıyoruz" dedi.
Cambly'in, tüm dünyada 25 binin üzerinde eğitmeni ve 10 milyonu aşkın kullanıcısının bulunduğu açıklandı.
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