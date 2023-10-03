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        Haberler Yaşam Onları hiç böyle tanımadınız! Winnie The Pooh karakterleri aslında psikolojik rahatsızlıkları simgeliyor!

        Winnie The Pooh karakterlerinin arkasındaki psikolojik rahatsızlıklar! Onları hiç böyle tanımadınız!

        Winnie The Pooh, dostluğun ne kadar önemli olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda yanlarında olmamız gerektiğini öğreten bir çizgi filmdi. Winnie ve arkadaşlarının yaratıcısı A.A. Milne bu karakterleri oluştururken esinlendiği düşünceler Kanada Psikoloji derneği tarafından incelendi. Dernek konuda araştırma yaparak Winnie The Pooh karakterlerinin psikolojisini analiz etti. İşte Winnie The Pooh karakterlerinin arkasındaki psikolojik rahatsızlıklar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:30
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        • 1

          CHRİSTOPHER ROBİN - ŞİZOFRENİ

          Şizofreni kişinin düşüncesini, hareketlerini, duygularını ifade şeklini ve gerçeği algılamasını çarpıtan, ilişkilerini ciddi derecede bozan beyinsel bir rahatsızlıktır. Şizofreni hastaları çoğunlukla toplumda ilişki kurmakta zorluk yaşar.

          Christopher Robin karakteri de konuşan hayvanlarla diyalog kuran bir çocuk. Çizgi filmde Christopher'ın hayvanlardan başka hiç bir arkadaşı olmadığı açıkça görülüyor.

        • 2

          EEYORE - DEPRESİF

          Major depresyon kişide mutsuzluk, üzüntü, karamsarlık, öfke ve hiçbir şeyden zevk alamama gibi güçlü belirtileri içeren bir klinik sendromdur.

          Eeyore karakterinin çizgi filmde sergilediği duruş ve ifade hep mutsuzdur. Üzgün tavrı her şeye karşı "Aman yapmayalım başımıza bir iş gelir" şeklinde söylemlerine yansır.

        • 3

          RABBİT - OBSESİF KOMPLUSİF BOZUKLUK

          İnsanların tekrarlanan düşünce ve davranışlar sergilemesi genellikle obsesif kompülsif bozukluk ile ilişkilendirilir. Kontrol edilemeyen yinelenen ve stres oluşturan düşünceler huzursuzluk yaratır.

          Rabbit karakteri ise asla rahat birisi olmamıştır. Her şeyin düzenli olmasını ister ve bahçedeki işlerini yaparken bu çok sık gözlemlenebilir. Evinde ve hayatındaki aşırı düzen, titizlik nedeniyle bazı çocuklar Rabbit karakterinin erkek olduğunu anlayamamıştır.

        • 4

          KANGA ROO - SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU

          Sosyal anksiyete bozukluğu günlük hayatta tedirginlik ya da korku duyma durumudur. Kanga Roo ise oğlunun tek başına bir yere gitmesine ya da hayatta kendi kararlarını almasına izin vermeyen bir karakterdir. Roo'da ise otizm spektrum bozukluğu belirtileri görülür.

        • 5

          TİGGER - HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ

          Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, öğrenmeyi bozan bir davranış sorunudur. Başka bir deyişle hiperaktivite davranış sorunlarına neden olabilen bir huydur. Bu özelliği taşıyan çocukların beyin aktiviteleri fazla haraketlidir, düşünmeden davranabilir ve dikkatleri hızla dağılabilir.

          Tigger karakteri de çok haraketli ve sürekli zıplayan bir figürdür.

        • 6

          BAYKUŞ - DİSLEKSİ

          Disleksi en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından birisidir. Disleksi olan kişiler her şeyi unutur ve dil ile ilgili derslerde sıkıntı çekebilir. Baykuş karakteri en akıllı karakter olmasına rağmen disleksiden muzdariptir. Bazı harfleri yanlış yazar ve hecelemelerde hata yapar.

        • 7

          PİGLET - ANKSİYETE BOZUKLUĞU

          Anksiyete durumu panik yaratabilen bir rahatsızlıktır. Çoğu kişi önemli olaylar öncesinde kendisini korkmuş ve telaşlı hissedebilir. Domuz Piglet tam bir ankisyete bozukluğu yaşayan kişi özelliklerine sahiptir. Genel olarak tedirgin olma hali, geçmişteki olaylardan korkma durumu vardır.

        • 8

          WİNNİE - OBSESİF KOMPLUSİF BOZUKLUK, DİKKAT EKSİKLİĞİ VE AŞIRI YEME BOZUKLUĞU

          Winnie karakterinde diğer rahatsızlıkların dışında aşırı yeme bozukluğu da sık sık görülür. Winnie'nin sürekli bal yeme isteği dikkat eksikliği ve takıntısından da kaynaklanır.

          Kaynak: Strongmind

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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