TİGGER - HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ

Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, öğrenmeyi bozan bir davranış sorunudur. Başka bir deyişle hiperaktivite davranış sorunlarına neden olabilen bir huydur. Bu özelliği taşıyan çocukların beyin aktiviteleri fazla haraketlidir, düşünmeden davranabilir ve dikkatleri hızla dağılabilir.

Tigger karakteri de çok haraketli ve sürekli zıplayan bir figürdür.