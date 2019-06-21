21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan MATİL ile Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) arasında yapılan Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı, MATİL'in İstanbul'da bulunan merkezinde duyuruldu.
"İŞLEYİŞİMİZİN YANINA GENÇLERİMİZİ KATMAK İSTİYORUZ"
Programda konuşan Tecdelioğlu, MATİL'in test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulduğunu belirterek yerli ve milli üretime teknolojik destek sağladıklarını ve önemli testler yaptıklarını kaydetti.
Tecdelioğlu, laboratuvara gelen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. MATİL'e yurt dışından ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.
Bu işleyişimizin yanına bir yandan da sektörümüzün geleceği olan gençlerimizi katmak istiyoruz. Bunun için de ilk adımı Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı gerçekleştirerek attık. Gerçekleştirdiğimiz programla sektörümüzü daha da geliştirmek istiyoruz."
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