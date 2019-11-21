Önemli isimlerle açılıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinemanın önemli isimlerinin katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda açılıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 'Adalet' temasıyla 9'uncu kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki açılışında onur ödülleri takdim edilecek. Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn'un katılacağı açılışta Miroslav Terzic'in 'Soy Bağı' adlı filmi gösterilecek.

Onur Ödülleri

Sinema Onur Ödülü: Yeşim Ustaoğlu

Akademik Onur Ödülü: Stephen Thaman

Sinemaya Katkı Ödülü: Prof. Sami Şekeroğlu