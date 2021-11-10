Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan ile avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı olarak Tülay Çağlar hazır bulundu.
DHA'nın haberine göre, sanık Güngör Güler savunmasında 20 yıllık esnaf olduğunu belirterek "Kimsenin bilerek ve isteyerek ölümüne sebebiyet vermek ya da buna kastetmem söz konusu değildir. İşlemediğim bir suçtan dolayı yaklaşık 13 aydır tutukluyum" dedi.
Güler, yasal izinler içerisinde etil alkol sattığını öne sürerek internet ortamında `evde içki yapma´ videosu izleyenlerin içki üretebileceğini söyledi. Güler müşterilerini yanlış yönlendirmediğini de iddia ederek "Ölen kişiyle ilgili üzüntümü de bildirdim ancak benim onun ölümüyle ilgili bir sorumluluğum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Tutuksuz sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.
"SUÇLULARIN CEZALANDIRILACAĞINA İNANIYORUZ"
Müşteki avukatı Tülay Çağlar daha önce bu iş yerinden sahte içki alan iki kişinin de hayatını kaybettiğini, sanık Anıl Orkun İyikan hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı´nın hazırladığı iddianame sonucunda dava açıldığını belirtti. Çağlar, şikayetlerinin devam ettiğini vurgulayarak "Türkiye üçüncü dünya ülkesi değildir. Biz adaletin tecelli edeceğini ve suçluların cezalandırılacağına inanıyoruz" dedi.
1 SANIK İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Güngör Güler´in 'Olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada diğer sanıklar Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan hakkında suça konu inandırıcı delil bulunulmadığı öne sürülerek ayrı ayrı beraat etmeleri talep edildi. Mütalaaya karşı söz verilen Güngör Güler, "Olası kastla adam öldürmek ağır bir ithamdır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim hayatımla ilgili karar vereceksiniz, ben 20 yıllık esnafım. Bu benim esnaflık hayatıma bile mal olabilir. Ben kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar ise beraat etmek istediklerini söyledi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Güngör Güler´in tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre verdi. Duruşma ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede Kartal´da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu´nun (46) 12 Ekim 2020´de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Şahinoğlu´na yüzey temizleyici dezenfekten sattığı iddia edilen sanıklar Güngör Güler´in, Yavuz Özcan´ın ve Anıl Orkun İyikan´ın 'Olası kastla öldürme' suçundan 20´şer yıldan 25´er yıl kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
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