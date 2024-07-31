Ondrej Smetana: Elimizden geleni yapacağız

Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Smetana, orta saha oyuncusu Martin Chrien ile Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Trabzon şehri tanımak için fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Smetana, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Slovak takımının çalıştırıcısı, bir önceki maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta istediğimiz sonucu alamadık. Yarın için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"DAHA ÖNCEDE BU TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNADIM"

Chrien da yarınki karşılaşma için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Orta alan oyuncusu, 30 bin taraftar önünde oynayacak olmalarına ilişkin ise "Daha önce de bu kadar taraftar önünde oynadığım için sorun olacağını düşünmüyorum. Yarın elimizden geleni yapacağız." dedi.