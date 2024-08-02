Ondrej Smetana: Çok zor bir rakiple eşleştik

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Trabzonspor'a elenen Ruzomberok'un Teknik Direktörü Ondrej Smetana, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"

Smetana, Trabzonspor ile eşleşme geldiğinde planımızda sabırlı olmak vardı olduğunu belirterek, "Eşleşme geldiğinde açıkçası çok kolay bir rakip isterdim bizim için zor bir eşleşme oldu. Ayrıca Trabzon ve Trabzonspor hakkında fazla bir bilgi yoktu. Eşleşme geldiğinde basit bir planımız vardı. Sabırlı olmak üzerine elimize geçen pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. Ama çok pozisyon kaçırdık. Özelikle ilk maçtan sonra çok gol kaçırdık. Çok gol kaçırdığımız içinde ikinci maç için çok umudumuz kalmamıştı. Trabzonspor çok büyük bir takım, organizasyonu karşılaştıramıyorum. Öncellikle çok ciddi bir bütçe farkı var. Buna rağmen kafa kafaya oynadık. Trabzonspor'un bundan sonrası için Avrupa liginde olacağını düşünüyorum "ifadelerini kullandı.