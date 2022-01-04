Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KEREM KALAFAT'I GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

"Kerem Kalafat ile bir düşüncemiz var. Geri almak istiyoruz. Bunu da en doğru zamanda yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübüne de zarar vermeden almak istiyoruz"

"SAYISAL OALRAK EKSİĞİZ"

"Bizim sayısal olarak eksikliğimiz var ama sahaya çıkaracak oyuncularımız var. Beşiktaş kadrosundaki tüm oyuncular bugünler için kadrodalar. Önemli ve değerli oyuncular. Bu oyuncu grubu geçen sezon hem Süper Lig'i, hem Türkiye Kupası'nı kazanmış. Oyuncularımızın son derece hazır olduklarını söyleyebilirim."

"BEN BEŞİKTAŞ'IN ZATEN İÇİNDEYDİM"

"Ben Beşiktaş'ın zaten içindeydim. Görev olarak da içindeydim. Perşembe günü antrenmanda alt sahadaydım. Cuma günü 100-150 metre yukarıda A takımla antrenmanla idmana çıktım. Sergen Hocamız da sağ olsun antrenmanları izlememize izin veriyordu. Maçları da hep izledim ben. Bu sezon izlemediğim Beşiktaş maçı yok. Oyuncular da beni tanıyordu. Oyuncular da tanıyordu. Taraftar için de zor sever, çok vazgeçer."

"OYUNA GÖRE DEĞİŞİR..."

"Pjanic, orta saha oyuncuları kategorisine bir oyuncu. Pjanic'i o pozisyonda ilk kez görevlendiren ben değilim. Biz de Pjanic'in oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için savunmanın önüne çektik. Elimizde Josef de var. O da geçen sezon o pozisyonda oynamış bir oyuncu. Geçen sezon şampiyonlukta ekstra katkısı olan bir futbolcu. Bazı maçlarda orada Josef'i, bazı maçlarda Pjanic'i kullanırız. Bazı oyunlarda ikisini aynı anda o pozisyonda kullanabiliriz. Oyuna göre oyuncu tercih ediyoruz."

"COŞKULU OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Beşiktaş, taraftarının camiasının istediği iyi oyunu oynamak istiyor. Beşiktaş oyunu iyi oynamak istiyor. Beşiktaş, oyunu coşkulu oynamak istiyor. Topa daha fazla sahip olarak oynamak istiyoruz"

"GÖNLÜMÜZDEN DAHA BASKILI BİR OYUN GEÇİYOR"

"18 günde 5 maçı konuşuyoruz. Bu sürede yeni bir oyun denemek bana göre çok mantıklı değil. Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olan bir oyunu vardı ancak bu sezon sonuçlar iyi olmamıştı. Biz bu oyunu korumaya çalıştık. Gönlümüzden geçen daha baskılı bir oyun. Umarım bunu da sahaya yansıtırız"

"İLK MAÇTAN SONRA UYUYAMADIM"

"İlk maçtan sonra çok geç saatlere kadar uyuyamadım. Normalde çok rahat uyuyabilen bir insanım. O maç bittiğinde galibiyet pozunun bir parçası olmak çok istiyordum. Oyuncularımız bana bu hediyeyi verdi. Eşim o poz çerçeveletti. Şu an evimizde duruyor. Ben o maçtan sonra 'ölsem de gam yemem' dedim."

"GENÇLERİ İZLEMEKTEN KEYİF ALIYORUM"

"Beşiktaş, buraya 3 kaleciyle geldi. 3 kaleci de öz kaynaktan çıkan kalecimiz. Altyapından da oyuncularımız var. Bunlar sayıyı tamamlamak için değil, oyunu tamamlamak için buradalar. Herkesin sahaya çıkacağı doğru bir zaman vardır. Onları erken kullanıp, kaybetmek de istemem. Ben başka takımlardaki genç futbolcuları izlerken de keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Fenerbahçe'de Arda Güler var. Onu seyretmekten keyif alıyorum mesela. Onun için maça da gitmiştim. Galatasaray'da Bartuğ'u izlerken de çok mutlu oluyorum. Trabzonspor'da sol stoper geliyor Ahmet... Bunlar bizim çocuklarımız. Bunları izlemekten keyif alıyorum. Ben bu ülkenin gençlerine güvenmeye devam edeceğim."

"Kulübüm benim önüme harika bir şey koydu. A Takım ile alt takım arasında bir köprüyü açma projesini verdi. Bunu Beşiktaş adına kullanıyorum olmak benim için son derece mutluluk verici"

"İŞİN BU KISMIYLA İLGİLENMİYORUM"

"Geçen hafta ben bir imza attım. 15 günden sonra yeni bir teknik sorumlu ile sözleşme imzalamanız gerekiyor. Geçen hafta cuma günü imza attım ve federasyona gittti ama ben işin bu kısmıyla ilgilenmiyorum"

"BARDAĞIN DOLU TARAFINDAYIM"

"Ben bardağın dolu tarafını yaşayanlardanım. Elime bir kağıt verseler olumsuzlukları da yazarım ama yine kağıt verseler hayatımdaki olumlu şeyleri de yazarım. Ben bu ikinci dosya üzerinden yaşayanlardanım"

"GENÇLERE SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

"Gençlere çok saygılı, çok iyi, çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Saygı konusunu çok önemsiyorum ben. Biz gençlere saygı duyalım ki, onlar da bize saygı duysun"

"ONLAR BEŞİKTAŞ'IN OLMAZSA OLMAZLARI"

"Süleyman Seba ve Serpil Hamdi Tüzün... Onlar Beşiktaş'ı ifade ediyorlar. Beşiktaş'ın olmazsa olmazları. İnsanların hoşuna giden değerleri katan insanlar. Süleyman Seba'nın defalarca elini öptüm. Keşke hayatta olsaydı da, yine gidip elini öpseydim. Aynı şekilde Serpil Hamdi Tüzün de. Keşke onun da elini öpebilseydim. Hocaların hocasıdır. Antrenörlük lisansım yokken beni Beşiktaş'ta göreve başlatan isim Serpil Hamdi Tüzün'dür. Yaptığı çalışmalar ders konusu olmuştur. İyi ki tanımışım kendisini"

"KARARI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

"Biz Antalyaspor'la oynayacağız. Kupada çok değerli bir rakiple oynayacağız. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda da karşılaşmıştık. Ben o maçta tribündeydim, şu an takımın başındayım. Biz son maçımızı 30 Aralık'ta oynadık, Antalyaspor, 28 Aralık'ta oynadık. Biz de 3 gün izin verdik. Onlar da 3 gün verdi ama bunun kararını ben tek başıma vermedim. Birlikte çalıştığımız profesyonellerle bu kararı verdik. Burada çeşitli kriterleri dikkate aldık tabii ki"

"UMARIM BİZ KAZANIRIZ"

"Biz 10 gün kamp yapmıştık, bunu dikkate aldık. Çok yoğun bir fikstürden, maç yoğundan çıkmıştık. Oyuncularımıza izin vermemiz gerekiyordu. Futbolcularımızın dinlenmesi gerekiyordu. Oyuncularımızda sakatlık riski de doğmuştu. Biz bu yüzden bu iznin 3 gün olmasına karar verdik. Bu 3 günü oyuncular bomboş geçirmediler. Bireysel antrenmanları yaptılar. Biz bu izni vermeseydik, oyuncuların toparlanması daha zor olacaktı". Gayet iyi durumda döndüler oyuncular. Oynayacağımız maç Süper Kupa maçı. Beşiktaş, müzesi kupalarla doludur. Bu kupayı almak da istiyoruz. Ben kendimden çok, camiamız için kazanmak istiyorum. Oyuncularımız son derece hazırlar bu maça. Son zamanlarda gelişen Antalyaspor oyunu görüyoruz. Umarım, iki taraf da futbolun güzelliklerini sahaya yansıtır. İzleyenler keyif alırlar. Umarım sonunda kupayı kazanan biz oluruz"

"BEN MAÇLARA ODAKLANIYORUM"

"Ben maçlara odaklanıyorum. Geldiğimden bu yana sonrası düşünmeden sadece maçları düşünüyorum. Takımın içerisinde çıkaracağımız isimler transferdir. Çok değerli oyuncular var, fazla kullanmadığımız. Geldiğimiz günden bu yana Oğuzhan'ın yükselen performansı var mesela. Oğuzhan çok kıymetli bir oyuncudur. Beşiktaş'ın son zamanlarda kazandığı şampiyonluklarda pay sahibidir. Oyunun keyif veren oyuncularından biridir. Ben bir izleyici olarak da Oğuzhan'ı izlemeyi seviyorum"