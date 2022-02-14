Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Maç önünde de söylediğim gibi iki takımda 120 dakikalık kupa maçından geldi. Biz kupa maçında kullandığımız oyuncuları daha çok rakip ise daha az kullandı. Oyun iki taraf için dengeli ve kontrollü başladı. Rakibin planının birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan toplar, orada da Balotelli’nin gol pozisyonlarına gireceğini biliyorduk. Hedefimizde merkezi kapatıp kenarları kullanmak vardı. Nitekim ilk golde de böyle oldu. Bizim için çok güzel bir gol bulduk. Rakibimizde ilk yarı kalemizde olduğu pozisyonlar var” şeklinde konuştu.

İkinci yarı ortaya çıkan oyunun Beşiktaş için iyi olmadığını aktaran Karaveli, "Devreden sonra 45-60 arası dengeli bir oyun oldu. 60’dan sonra bizim için ortaya çıkan oyun bizim için iyi değildi. Oyuna hamle yapamadık. Sakat oyuncu yerine sağlam oyuncu oyuna koyduk. Son bölümde rakibin her atağı gol pozisyonuna dönüştü. Bunun nedeni topu koruyamadık. Mücadeleyi bırakmadılar ama oyuna sahip olamadılar. Kalemizin önünde çok fazla duran top ve korner gördük. Nitekim kornerden bir gol yedik" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor deplasmanında 1 puanı kazanç olarak gördüklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Bizimle beraber oynanan 13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik. Son bölüme bakınca buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.