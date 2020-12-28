EVSİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önder, 2,5 milyar dolar ihracatı bulunan bir sektör olduklarını, ihracat ve tüm zorluklara rağmen bu yılı ihracat rakamları açısından 2019'a göre artışla kapatacaklarını düşündüklerini kaydetti.
Ham madde konusunda yaşadıkları sıkıntıların, tüm diğer problemler ile birleşerek üreticileri büyük ölçüde zorladığını belirten Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çelik, alüminyum, plastik, sac gibi hemen hemen tüm alt kategorilerde ham madde konusunda hem fiyat hem de miktar açısından ciddi problemler yaşıyoruz ve bu durum üreticilerimize zor günler yaşatıyor. Diğer tüm üreticiler gibi bizler de ham maddelerimizin bir kısmını yurt içinden bir kısmını ise yurt dışından tedarik ediyoruz.
Özellikle salgın döneminde döviz bazında yüzde 40'lara varan artışlar olması anlaşılır olmaktan uzak. Dünyaya baktığımızda, normal şartlarda arz miktarında herhangi bir sıkıntı yok. Yaşanan bu durumu spekülatif ve piyasayı manipüle etme amaçlı olarak yorumluyoruz. Ham madde fiyatlarındaki artışlar, ister istemez ürettiğimiz ürünlerin hem yurt içinde hem de ihracat fiyatlarında artışlara neden oluyor ve rakip ülkelere göre bizleri dezavantajlı duruma sokuyor. Oysa ki özellikle pandemi döneminde daha proaktif adımlar atarak, ham madde ithalatında uygulanan ek vergileri indirerek, bazı kalemlerde vergiyi kaldırarak piyasadaki fiyat artışlarını düzenlemek mümkün. 2021 yılı için iddialı hedefler ortaya koyabilmek için kamunun desteğine ihtiyaç duyuyoruz."
"ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELDİ"
Üretim ve ihracat odaklı çalışan, merkezi Afyon'da bulunan Avşar Emaye Genel Müdürü Murat Tabak da ihracatçının, bu fiyat artışları ile ürününü üretip ihraç etmekte sıkıntı yaşadığını aktararak, "Üretimler durma noktasına geldi. Sacın ton başına fiyatı iç piyasada bir ay öncesine kadar 650-670 dolar bandında iken, bugün 1.000 dolar seviyelerinde. İthal ettiğimiz ham madde ürünlerinde de aynı artışlar söz konusu. Burada bir karaborsa anlayışının olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum üretimimizi durma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.
Tabak, ihracatta Nisan 2021 siparişlerini hazırlarken fiyat istikrarsızlığı nedeniyle 2-3 gün üretime ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, "Böyle giderse bu süre, 10-15 gün çarkları durdurmaya kadar gidecek. Söz konusu durum, enflasyonla mücadeleye de sekte vuruyor. Devletimizin gümrük vergilerinde geçici indirime gitmesi ihracatçıyı bir nebze rahatlatabilir. Ham madde teminindeki sıkıntı devam ederse sadece sektörlerimiz değil, ihracatımız ve ülke ekonomimiz ciddi anlamda zarar görür. Bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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