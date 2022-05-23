Para ve sermaye piyasalarının son günlerde en çok merak ettiği konu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hazırlıklarının bittiğini açıkladığı enflasyona endeksli tahvil veya bono. Bugün de önceki hafta olduğu gibi döviz kuru ve Borsa İstanbul'da enflasyona endeksli tahvil ile ilgili gelen dedikodular etkili oldu. Bir süredir yükselen dolar kuru yüzde 1 civarında geriledi, Borsa İstanbul ise sabah iyi açılış yapmasına rağmen sonrasında ciddi satış yedi ancak günü artıda kapatmayı bildi.
DÖVİZ MEVDUATINI BOZANA
Sonuçta hem döviz kuru hem borsanın geldiği konumu belirleyen ise enflasyona endeksli tahvil ile ilgili son haberler oldu. Borsada, özellikle enflasyona endeksli tahvilin herkes için çıkarılması durumunda, para çıkışına neden olacağı yönünde bir korku var. Son iki haftadır bu beklenti etkili ve borsayı aşağı çekiyor. Gelen son haber ise borsayı ve borsacıları rahatlatacak cinsten. Çünkü tahvilin sadece döviz mevduatı olanlar için çıkarılacağı ve döviz mevduatını bozana bu olanak sağlanacağı ifade ediliyor. Borsacılar bu haberin ardından bir miktar rahatlamış görünüyor. Çünkü beklenen piyasadaki TL likiditenin tahvile kayması durumu bu durumda artık yaşanmayacak gibi. Tabii ki haber doğruysa.
ENFLASYON ARTI ÇİFT HANE
Peki dolar kuru neden düşüyor? Piyasada önceki haftalarda tahvilden yararlanmak isteyenlerin döviz mevduatı yapmak için döviz topladığı bu yüzden döviz kurunun bir miktar yükseldiği ifade ediliyordu. Ancak artık düzenlemenin eli kulağında olduğu için ve enflasyona endeksli tahvilden yararlanmak isteyenlerin döviz mevduatını bozacağı düşünüldüğü için bu durum kuru düşürüyor. Edinilen bilgilere göre tahvilin vadesi ise 1 yıl olacak. Tahvili tercih edenlere 1 yıllık enflasyonun üstüne çift haneye çıkan bir faiz de verilecek.
MERKEZ'İN ÇALIŞMASI RAFA MI KALKTI?
Enflasyona endeksli tahvil çalışmasını yapan Hazine. Edinilen bilgilere göre bir Merkez Bankası çalışması da mevcuttu. Ancak çalışmanın şu anda ne aşamada olduğu, rafa kalkıp kalkmadığı bilinmiyor. Peki bu çalışmanın içeriği neydi? Yine edinilen bilgilere göre yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik, vadesi 1 veya 2 yıl olan, dolar bazında koruma içeren bir ürün üzerinde çalışılıyordu. Bu ürün ayrıca dolar bazında minimum getiriyi de içeriyordu. Ancak Merkez'in bu çalışmasının detayları ve devreye alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.
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