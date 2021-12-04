Önce yem olmaktan kurtardı, sonra sahiplendi

Samsun'da simit satarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Necla Yıldırım, yaralı bulduğu kumru yavrusuna şefkatle bakıyor.
AA'nın haberine göre eşini yakın zaman önce kaybeden ve yalnız yaşayan Yıldırım, yaklaşık 10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ ayağı diz kapağının altından kesilince engelli kaldı.
Protez ayakla yaşama tutunan Yıldırım, Saathane Meydanı'nda simit satarak geçimini sağlıyor.
İki çocuk annesi Necla Yıldırım, bir süre önce, ağacın altında kedilerin saldırısına uğrayan kumru yavrusunu fark etti. Kedilere yem olmaktan kurtardığı kuşa "Aliş" ismini veren Yıldırım, kumruyu damlalıkla beslemeye başladı.
Kuşu yanından ayırmayan Yıldırım, onu üşümemesi için montunun içinde tutuyor.
Necla Yıldırım, Aliş'in fırtınada yuvasından düşmüş olabileceğini söyledi.
Kumruyu bulduğunda çok üşümüş ve korkmuş olduğunu anlatan Yıldırım, yuvasını bulamayınca kuşu sahiplendiğini belirtti.
Yavruyu hemen sarmalayıp koynunda ısıttığını dile getiren Yıldırım, "Koynumda saklıyorum o, sıcağımla yaşıyor" dedi.
Kumrunun şimdi daha sağlıklı olduğunu belirten Yıldırım, "Yemesi düzeldi. Annesinin ağzıyla yemeye alışkın olduğu için kendi yiyemiyor, o yüzden ona damlalık aldım." diye konuştu.
Yıldırım, simit satarken de kuşu yanından ayırmadığını, onu beslediğini ancak hijyene de dikkat ettiğini anlattı. Kumruyu müşterilerine göstermemeye çalıştığını söyleyen Yıldırım, "İnsanların kimi merhametli kimi merhametsiz. Herkes hayvansever olamıyor" diye konuştu.
Kendisinin de engelli olduğuna işaret eden Necla Yıldırım, "Ben ona bakarsam Yaradan da bana yardım eder. Hep öyle düşünüyorum. Merhamet çok önemli" diye konuştu.
Aliş ile birbirlerine alıştıklarını, büyüyene kadar ona bakacağını ifade eden Yıldırım, hayvan sevgisinin engel tanımadığını sözlerine ekledi.
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