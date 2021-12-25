Önce Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık gece yarısı meydana geldi. Şüpheli şahıs, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.