Önce otomobilin sonra minibüsün motor bölümüne giren kedi çıkarıldı - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yakınlarında bir otomobilden kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Bu kez yanda bulunan minibüsün motor bölümüne giren kedi yine ekiplerin çabası sonucu çıkarılarak uzaklaştırıldı.

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