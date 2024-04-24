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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce öldürdü sonra teslim oldu

        Önce öldürdü sonra teslim oldu

        İstanbul Avcılar'da kuzenler arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti. Caner Tulumoğlu, kuzenini bıçaklayarak öldürdü ardından karakola gidip teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:41
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        Önce öldürdü sonra teslim oldu
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        Avcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yusuf Çalış, kuzeni Caner Tulumoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tulumoğlu cinayetin ardından polise teslim oldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Karadağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle Caner Tulumoğlu ile kuzeni Yusuf Çalış arasında tartışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        6 AYRI SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Tartışma sırasında Yusuf Çalış bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Fotoğraf: İHA

        Çalış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 ayrı suçtan kaydı bulunan Caner Tulumoğlu, Tahtakale Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yusuf Çalış'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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