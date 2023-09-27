Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosikletin çarparak düşürmesinin ardından otomobilin üzerinden geçtiği 67 yaşındaki Hatice Özen hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Özen´e (67) Muhammet Ö. idaresindeki motosiklet çarptı.
OTOMOBİLDE ÜZERİNDEN GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle Özer yere düşerken, arkadan gelen Zeki T. yönetimindeki otomobil kadının üzerinden geçti.
YAŞLI KADIN ÖLDÜ, SÜRÜCÜLER ŞOKA GİRDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Özen´in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.