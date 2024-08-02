Önce köpeğe şiddet sonra tehdit!

Eskişehir'de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Y.K. (28), savcılığın itirazı ve köpeğe şiddeti görüntüleyen kişileri tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde Y.K., önceki gün elinde taşıdığı köpeğine şiddet uygulayarak yere attı.

Bu anlar ise sokaktakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.'yi, savcılık talimatıyla gözaltına alırken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYENLERİ TEHDİT ETTİ

Adliyeden çıkan sonra olayın yaşandığı Taşdelen sokağa giden Y.K., kendisini görüntüleyen kişilere bağırarak tehdit etti. Şikayet ve savcılık itirazı üzerine Y.K. yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.K., ikinci kez adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine suçlamayı kabul etmeyen Y.K., "Ben köpeğime eziyet etmedim" dedi.