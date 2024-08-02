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        Haberler Gündem Güncel Önce köpeğe şiddet sonra tehdit! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de köpeğine şiddet uygulayan şüpheli tehditten gözaltında

        Eskişehir'de köpeğine şiddet uygulayan ve gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli yeniden gözaltına alındı. Y.K. adlı şüphelinin adliyeden çıktıktan sonra olayın yaşandığı sokağa giderek kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:29
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        Önce köpeğe şiddet sonra tehdit!
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        Eskişehir'de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Y.K. (28), savcılığın itirazı ve köpeğe şiddeti görüntüleyen kişileri tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde Y.K., önceki gün elinde taşıdığı köpeğine şiddet uygulayarak yere attı.

        Bu anlar ise sokaktakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.'yi, savcılık talimatıyla gözaltına alırken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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        KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYENLERİ TEHDİT ETTİ

        Adliyeden çıkan sonra olayın yaşandığı Taşdelen sokağa giden Y.K., kendisini görüntüleyen kişilere bağırarak tehdit etti. Şikayet ve savcılık itirazı üzerine Y.K. yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.K., ikinci kez adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine suçlamayı kabul etmeyen Y.K., "Ben köpeğime eziyet etmedim" dedi.

        Şüpheli Y.K.'nın mahkeme kararıyla hayvan barınağına teslim ve sahiplendirilmesi kararı verilen köpeği ise adliyedeki zabıt katibi Özge Canbul sahiplenmişti. Soruşturma sürüyor.

        Şiddete uğrayan köpek sahiplendirildi
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        #son dakika
        #Eskişehir
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