Önce izolasyona uyup uymadıkları denetlendi ardından ihtiyaçları soruldu - KIRKLARELİ

AA

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Polis, öğretmen, muhtar ve kurum temsilcilerinden oluşan ekipler, kentte izolasyonda olanların evlerinin önüne giderek kontrollerde bulunuyor.Vatandaşları cep telefonlarıyla arayarak evlerinin cam veya balkonlarına çıkmalarını isteyen ekipler, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.İzolasyondakilerin ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor.Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş, AA muhabirine, denetimlerin hızla sürdüğünü söyledi.Kent sakinlerinin de denetimlerden memnun olduğunu ifade eden Mağıltaş, izolasyondaki kişileri denetleyerek ihtiyaçlarının da giderildiğini kaydetti.