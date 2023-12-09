Önce hangisini fark ettiniz? İşte basit bir test

EĞER ÖNCE BİR BULUT GÖRDÜYSENİZ;

Siz sosyal becerileri güçlü bir insansınız demektir. Herkesle anlaşılabilen bir yapınız olsa aslında içten içe oldukça şüphecisiniz de. Arkadaş canlısı yapınıza rağmen insanlara çok zor güveniyorsunuz. İnsanlar size yaklaştığında, ilk düşündüğünüz şey bunu neden yaptıkları oluyor.