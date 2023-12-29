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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce ev sahibini sonra kendini vurdu

        Önce ev sahibini sonra kendini vurdu

        Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:14
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        Önce ev sahibini sonra kendini vurdu
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        İHA'nın haberine göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya silahla ateş açtı.

        Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İKİSİ DE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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