        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Onana’dan müthiş başlangıç! - Trabzonspor Haberleri

        Onana’dan müthiş başlangıç!

        Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 12:50 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:50
        Onana'dan müthiş başlangıç!
        Trabzonspor’un Manchester United’dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu. 10 kişi kalan takımının en önemli güvencesi olan Onana, yaptığı kurtarışlarla takımı tek başına oyunda tuttu. Opta verilerine göre; Onana, Fenerbahçe karşısında 29 şuta göğüs gerdi, 8 kurtarış yaptı, 1,63 gol engelleyerek takımını maçın içinde tuttu. FotMob verilerine göre 8,7 reytingle “Maçın Adamı” seçilen Onana, tecrübesiyle takım arkadaşlarına adeta abilik yaptı ve sahadaki liderliğiyle camiaya güven verdi.

        ANALİSTLER, YABANCI BASIN VE TARAFTAR NE DEDİ?

        Andre Onana’nın Trabzonspor’daki ilk sınavı sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük ses getirdi. Sosyal medyada futbolseverler, “8 kurtarışla maçın adamı, mağlup geldi ama kaleye gelen her şutu çıkardı” yorumlarını yaptı. GiveMeSport gibi hesaplar, başarılı eldivenin istatistiklerini paylaşarak övgülerde bulundu. Onana’nın 29 şutun sorumluluğunu üstlenmesi, 4 “uçan” kurtarışla rakip atakları savuşturması ve 1,63 gol engellemesiyle takımını ayakta tuttuğu vurgulandı. Yabancı basında da Onana’nın ilk sınavı geniş yer buldu. TalkSport ve ESPN gibi platformlar, “Onana hatasına rağmen üstün performans” yorumları yaparak Kamerunlu kalecinin Trabzonspor için kritik bir transfer olduğuna dikkat çekti. Özellikle “maçın adamı” seçilmesi, eleştirmenlerin “bu maçta Onana olmasaydı skor çok daha ağır olurdu” ifadelerini beraberinde getirdi.

        Taraftarlar da sosyal medyada tecrübeli kaleci için güven verdiği yönünde yorumlarda bulundu. “Onana geldi, takımın kalbini kurtardı” ve “sahaya liderliğini koydu” ifadeleri, sosyal medyada en çok paylaşılan değerlendirmeler arasında yer aldı. Onana’nın bu performansı, Trabzonspor kariyerine umut vadeden bir başlangıç olarak camiaya moral verdi.

