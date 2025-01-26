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        Haberler Spor Transfer Onana'ya Fransa'dan 2 talip! - Futbol Haberleri

        Onana'ya Fransa'dan 2 talip!

        Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Jean Onana'ya Fransa'dan iki kulüp talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:28
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        Onana'ya Fransa'dan 2 talip!
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        Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Jean Onana ile yolları ayırmak için çalışmalar sürüyor.

        Hem orta alandaki kalabalık hem de yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmek istenen Kamerunlu futbolcuya Fransa'dan talipler var.

        25 yaşındaki futbolcu için Nantes ve Angers temas kurarken Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde bu ayrılığı gerçekleştirme niyetinde.

        Siyah-beyazlılar, Onana ile yolları ayırıp yeni transferler için yer açmayı hedefliyor.

        Onana bu sezon 6 maçta görev aldı.

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