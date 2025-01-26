Onana'ya Fransa'dan 2 talip!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Jean Onana ile yolları ayırmak için çalışmalar sürüyor.

Hem orta alandaki kalabalık hem de yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmek istenen Kamerunlu futbolcuya Fransa'dan talipler var.

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25 yaşındaki futbolcu için Nantes ve Angers temas kurarken Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde bu ayrılığı gerçekleştirme niyetinde. Siyah-beyazlılar, Onana ile yolları ayırıp yeni transferler için yer açmayı hedefliyor. Onana bu sezon 6 maçta görev aldı.