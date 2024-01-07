Onana, Marsilya yolcusu
Marsilya ile Beşiktaş Jean Onana'nın kiralık transferi için el sıkıştı. Kamerunlu futbolcunun satın alma opsiyonu da Marsilya'da bulunacak
Giriş: 07.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:26
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Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Jean Onana, Fransa yolcusu.
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Oyuncunun kiralık transferi için siyah beyazlılar ile Marsilya anlaşmaya vardı.
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Anlaşmaya göre 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Fransız ekibinde olacak.
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Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı Onana, siyah beyazlı formayla 8 maça çıktı.