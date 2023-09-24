Onana'dan konuşulacak paylaşım: Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi!
Beşiktaş forması giyen Jean Onana, Kayserispor maçı öncesi eski takımı Lens'in maçını izlediği bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, paylaşımı nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi
Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Jean Onana'dan gündem olacak bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın mücadelesi öncesi, eski takımı Lens'in Toulouse ile oynadığı maçı izleyen Onana, sarı kırmızı kalpi emoji kullanırken paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım:
23 yaşındaki futbolcu, Lens'ten Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 6 maçta süre buldu.
ONANA'DAN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI GELDİ
Beşiktaş taraftarlarının tepkisi sonrası, Onana'dan Beşiktaş maçı paylaşımı geldi.