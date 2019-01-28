On Numara çekilişi için nefesler tutuldu. On Numara'nın bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 860. hafta çekilişi yapılacak ve şanslı numaralar belirlenecek. Geçen hafta ise On Numara'da Muğla Ortaca ve Trabzon Ortahisar'dan 2 kişi 10 bilerek kişi başı 172 bin 846 liralık ikramiye kazanmıştı. İşte 28 Ocak 2019 Pazartesi On Numara sonuçlarına dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 28 OCAK 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgilerine dair bilgiler gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 21 OCAK 2019:03 - 04 - 14 - 16 - 22 - 24 - 31 - 35 - 39 - 40 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 56 - 61 - 72 - 73 - 77 - 79 - 80