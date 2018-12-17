On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. On Numara'da geçen hafta Adana / Seyhan - Denizli / Acıpayam - İstanbul / Ataşehir - Muğla / Fethiye'den 4 talihli 10 bilerek büyük ikramiyeyi aralarında bölüştü ve kişi başı 84 bin 465 liranın sahibi oldu. Peki bu hafta On Numara'nın şanslı rakamları neler oldu? 17 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 17 ARALIK: 6 - 9 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35 - 44 - 46 - 48 - 50 - 62 - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 75 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 854. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre İstanbul Fatih'ten bir kişi 10 bilerek 346 bin liralık ikramiyenin tek başına sahibi oldu. On Numara'nı diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 346.410,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 107 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.158,95 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.777 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 130,10 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.769 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 110.442 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 188.726 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 10 ARALIK 2018: 03 - 05 - 06 - 11 - 20 - 21 - 23 - 30 - 31 - 37 - 43 - 46 - 47 - 51 - 52 - 55 - 59 - 65 - 67 - 72 - 77 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - DENİZLİ / ACIPAYAM - İSTANBUL / ATAŞEHİR - MUĞLA / FETHİYE